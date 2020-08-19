Политика

13:39 19.08.2020

Образовательный омбудсмен призывает Кабмин предоставить системе образования субвенции для преодоления негативных последствий воздействия Covid-19

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Образовательный омбудсмен призывает Кабмин предоставить системе образования субвенции для преодоления негативных последствий воздействия Covid-19

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призывает премьер-министра Дениса Шмыгаля вынести на рассмотрение правительства вопрос о предоставлении системе образования целевой субвенции из государственного бюджета для преодоления негативных последствий воздействия пандемии Covid-19.

"Образование остро нуждается в целевой субвенции для преодоления негативных последствий пандемии. Перед началом учебного года у родителей, педагогов, учащихся и студентов огромное количество вопросов относительно того, как будет происходить обучение с 1 сентября. На какие-то вопросы есть конкретные ответы, на многие - понятен общий принцип действий учебных заведений, определенное количество вопросов пока вообще не имеет ответов. Однако для реализации многих мероприятий, которые должны гарантировать безопасные условия в учебных заведениях и предоставление качественного образования, нужны дополнительные средства", - написал Горбачев на своей странице в Facebook.

По его словам, данные средства критически необходимы на: оплату дополнительной работы педагогов в условиях, когда предлагается уменьшить количество соискателей образования в учебных классах (группах), разделив их на подгруппы для обеспечения санитарной дистанции; повышение качества интернет-покрытия и обеспечения учебных заведений необходимым оборудованием для проведения дистанционного или смешанного обучения; приобретение достаточного количества моющих, дезинфицирующих и защитных средств; для повышения квалификации педагогов.

Омбудсмен отметил, что на данный момент местные бюджеты, насколько это возможно, осуществляют такое финансирование, но их ресурсы явно недостаточны - и должны быть поддержаны государством.

"Именно поэтому вчера я обратился с письмом к премьер-министру Украины с предложением немедленно вынести на рассмотрение правительства вопрос о предоставлении системе образования целевой субвенции из государственного бюджета для преодоления негативных последствий воздействия пандемии Covid-19 на безопасность и качество образования в Украине", - добавил Горбачов.

Теги: #коронавирус #образование #кабмин
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