Политика

13:23 19.08.2020

Решение суда о повторном аресте картин Порошенко свидетельствует о том, что в Офисе президента не готовы признавать свои ошибки

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Решение суда о повторном аресте картин Порошенко свидетельствует о том, что в Офисе президента не готовы признавать свои ошибки

Решение Печерского суда о повторном аресте картин из коллекции пятого президента Украины, народного депутата фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко свидетельствует о том, что в Офисе президента не готовы признавать свои ошибки и "давать заднюю", считает адвокат Илья Новиков.

"Сама по себе ситуация, когда Печерский суд повторно принимает решение об аресте имущества по скандальному делу, по которому решение однажды было признано полностью незаконным апелляционным судом, - это не сенсация. С моей точки зрения, важно в этой ситуации то, что после того грандиозного скандала, который был в первой половине лета и который закончился фактической капитуляцией Офиса генерального прокурора в том же Печерском суде, когда они отказались от своей позиции в суде. Те же люди, тот же прокурор идет повторно с этим новым ходатайством об аресте имущества", - приводит слова адвоката пресс-служба "Евросолидарности".

По словам Новикова, важно не решение Печерского суда, а то, что Офис генпрокурора в координации с другими структурами решили "продолжить то, что они начали".

"Конечно, все решения, которые будут приниматься в таком ключе, будут оспариваться. Это для нас рутинная ситуация. Я думаю, что с этим новым арестом будет то же, что и с предыдущим. Это может занять несколько недель, месяцев, но результат будет тот же ", - убежден Новиков.

В свою очередь адвокат Игорь Головань заявил, что противоправные действия силовиков, которые уже доказаны в других судах, не расследуются должным образом, однако решения в пользу ГБР, которые "прикрывают" незаконные действия силовиков, Печерский суд принимает быстро.

"Мы сейчас во дворе музея Гончара, который стал ареной большой юридической борьбы власти против оппозиции. В свое время была позорная история с захватом музея, с незаконным обыском арестом коллекции картин, принадлежащих супругам Порошенко. Мы знаем, что даже Печерский суд не признал этот обыск законным. Отказал прокуратуре и следователям ГБР в предоставлении разрешения на этот обыск. А кроме того, поскольку арест на картины было все же наложен, 27 июля этого года Киевский апелляционный суд отменил решение суда об аресте картин", - напомнил Головань.

Он подчеркнул, что единственным вариантом в этом случае может быть привлечение к ответственности тех людей, которые принимали участие в "позорной истории с захватом музея Гончара".

"То есть все эти люди – сотрудники ГБР и прокуратуры, которые принимали в этом участие, должны быть, и будут привлечены к уголовной ответственности…Но вместо этого прокуратура, как это обычно уже сейчас, снова обратилась в свой любимый Печерский суд, и с нарушением всех процессуальных законов и материальных законов 10 августа Печерский суд повторно издал постановление о наложении ареста на коллекцию картин Петра Порошенко, которая сейчас выставлена в этом музее", - отмечает адвокат.

Так, по мнению адвоката, Печерский суд выступает "неким бастионом защиты незаконных действий власти".

"Очевидно, что целью этого повторного ареста является попытка предоставить какой-то вид законности этим действиям относительно незаконного обыска и защитить от ответственности, прикрыть следователей и тех прокуроров, которые организовали незаконный обыск", - убежден адвокат Порошенко.

Теги: #новиков #зеленский #офис_президента #порошенко #суд
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