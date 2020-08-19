Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса - Резников

Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса, направленную на трансформацию инвестиционного климата и внедрению новой экономической модели на региональном уровне, сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, об экономическом развитии Донбасса шла речь на встрече Резникова с представителями украинских бизнес-ассоциаций в среду.

"Собственно, вице-премьер-министр и представители бизнес-ассоциаций обсудили базовые идеи концепции развития Донецкой и Луганской областей, которая станет основой соответствующей Стратегии экономического развития Донбасса с пошаговым обоснованным планом действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ведомстве сейчас разрабатывает концепцию развития восточных областей, в которой основное внимание уделено пока что подконтрольным правительству Украины частей Донецкой и Луганской областей. Основная цель концепции - наработка ключевых направлений, которые станут фундаментом новой экономической стратегии, направленной на трансформацию инвестиционного климата и внедрению новой экономической модели на региональном уровне.

"Мы должны сосредоточиться на создании новой экономики. Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания полагать, что можно привлечь большие инвестиции в восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру", - отметил Резников.

По словам вице-премьера, западные и отечественные инвестиции могут сыграть решающую роль в превращении Донбасса в двигатель экономического развития.

"Самым важным для инвесторов вопросом является наличие постоянной судебной системы защиты прав инвесторов, верховенства права, системы страхования рисков. Рисковый капитал может и готов прийти, если знать, что правовое поле работает, что есть система, которой они доверяют. И наша цель - создать этот особый инвестиционный климат в контролируемой Украины части Донбасса", - рассказал он.

Резников пояснил, что Минреинтеграции рассматривает распространение правил международного коммерческого арбитража на регион. Также, по его словам, государство должно взять на себя хотя бы часть политических и военных рисков, которые трудно предусмотреть инвесторам.

"Чтобы сделать этот подход устойчивым, необходимо создать постоянную и эффективную систему управления, включая все необходимые институты, такие как целевой фонд и инвестиционное агентство. Мы понимаем, что главное - это создание условий и привлечение, прежде всего, наших украинских инвесторов, за которыми придут и международные", - подчеркнул Резников.

Представители бизнес-ассоциаций, в свою очередь, отметили необходимость развивать не только экономическое направление, но и социальную, культурную, гуманитарную инфраструктуру.

Так, представители экономических и бизнес-сообществ поддержали инициативу правительства по разработке Концепции экономического развития Донецкой и Луганской областей и пообщали предоставиьь министерству свои предложения. Среди них, в частности, предложения по развитию инфраструктуры, поставки электроэнергии и ведения экономической деятельности субъектами микро-, малого и среднего бизнеса.

Как сообщалось, в июле 2020 года было подписано соглашение о предоставлении правительством Франции льготного кредита в размере EUR64 млн для обеспечения чистой питьевой водой жителей Мариуполя.

Также было подписано соглашение о предоставлении правительством Германии EUR25 млн на проект по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц.

К концу года ожидается, что Украина также получит от Международного банка реконструкции в рамках проекта "Восточная Украина: восстановление, воссоединение и возрождение" кредит в размере $100 млн. Проектом предусмотрено проведение капитального ремонта около 183 км автомобильных дорог в Луганской области.