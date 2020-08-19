Политика

12:28 19.08.2020

Лукашенко обвинил участников белорусских протестов в угрозах членам правительства, военным, милиционерам и сотрудникам спецслужб

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Лукашенко обвинил участников белорусских протестов в угрозах членам правительства, военным, милиционерам и сотрудникам спецслужб

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в республике на фоне протестов идут угрозы силовикам и госслужащим, и даже "атаки" на некоторых членов правительства.

"Основными угрозами, которые вызывают беспокойство, является то, что постоянно продолжаются угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Президент проводит в среду заседание Совета безопасности.

"Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения", - заявил Лукашенко.

"Угрозы и атаки - это тоже нас беспокоит - на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо", - продолжил Лукашенко.

Он выразил не присоединяющимся к забастовкам сотрудникам предприятий "большую благодарность" и попросил, чтобы они "не прятали глаза в асфальт". "Вы, рабочие, - хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - сказал президент.

В целом, отметил Лукашенко, "несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются". "Мы это видим. Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, - не получится", - заметил он.

Теги: #лукашенко #протест #беларусь
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