Политика

12:03 19.08.2020

Зеленский анонсировал введение автоматизированной системы проверки фиксации перевозимых фурами грузов

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Зеленский анонсировал введение автоматизированной системы проверки фиксации перевозимых фурами грузов

На автомобильных дорогах Украины будет введена автоматическая система проверки фиксации перевозимых крупногабаритным транспортом грузов, заявляет президент Владимир Зеленский.

"Мне кажется, что здесь реформа очень простая - как только человеческий фактор уйдет с дороги, все с дорогами будет нормально. Поэтому поставлена задача: ввести автоматическую систему проверки фиксации грузов. Она будет. Шесть пилотов (пилотных проектов – ИФ) мы уже сделали около Киева. В целом, планы от 50 до 80 таких комплексов закупить в ближайшее время и начать устанавливать", - сказал Зеленский журналистам в среду в Запорожской области.

По словам президента, многотонные грузовики разбивают автомобильные дороги, в том числе и те, которые в настоящее время ремонтируют, поэтому пришлось привлечь еще представителей СБУ и Национальной полиции для контроля над соблюдением необходимых норм и правил.

"Эти грузовики разбивают новые современные дороги или те дороги, которые сейчас ремонтируют, поэтому мы и начали спецоперацию. Честно скажу вам, что доверия к "Укртрансбезопасности" не было, поэтому мы объединили рядом с "Укртрансбезопасностью" сотрудников СБУ, представителей Национальной полиции, чтобы все службы друг друга контролировали", - сказал глава государства.

"Хотя все мы понимаем, что это временное решение. Поставлена задача министерству инфраструктуры перезагрузить "Укртранбезопасность", - добавил Зеленский.

Теги: #зеленский #фуры
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