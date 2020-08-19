Политика

10:33 19.08.2020

Кулеба поздравил Фриланд с назначением министром финансов

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Кулеба поздравил Фриланд с назначением министром финансов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил вице-премьер-министра Канады Хрыстю Фриланд с назначением министром финансов.

"Искренне поздравляю Хрыстю Фриланд с назначением министром финансов Канады. Она стала первой в истории женщиной на этой должности", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства выразил убеждение, что дальнейшее развитие торговли и экономических связей Украины и Канады поможет смягчить экономические последствия пандемии.

Как сообщалось, во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил Хрыстю Фриланд министром финансов Канады. Как сообщают СМИ, она также сохранит пост вице-премьер-министра страны. Фриланд имеет украинское происхождение и в 2017-2019 гг. занимала пост министра иностранных дел страны.

Теги: #кулеба #канада #фриланд
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