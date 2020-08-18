Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

В белорусской оппозиции не исключили участия Украины в политическом разрешении кризиса в стране.

"Я могу сказать гипотетически: если мы принимали участие в формировании минского диалога по вопросам украино-российской повестки, почему бы Украине не поучаствовать в соответствующем диалоге в Беларуси", - заявил журналистам в Минске экс-дипломат и бывший министр культуры Павел Латушко.

Он подчеркнул равное доброжелательное отношение белорусской оппозиции ко всем странам-соседям. "Для нас важны все соседи, важна Украина, это крупный торговый партнер, важны и все другие партнеры", - сказал Латушко.