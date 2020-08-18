Белорусская оппозиция призывает Москву и Брюссель стать гарантами безопасности координационного совета

В белорусской оппозиции заявляют о намерении строить добрососедские отношения с РФ и ЕС.

"Последним политиком в Беларуси будет тот, кто построит стену между нами и Россией. Сотрудничество с Россией - экономическое, торговое отвечает прагматичным интересам Беларуси, также как и сотрудничество с Европейским Союзом", - заявил журналистам в Минске бывший белорусский дипломат, экс-министр культуры Павел Латушко, накануне уволенный с поста генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы.

Оппозиция видит Беларусь как медиатора между Россией и Западом.

"Мы заинтересованы быть крепким мостом, который соединяет Россию и Западную Европу", - сказал он.

При этом он призвал Москву и Брюссель стать гарантами безопасности координационного совета оппозиции. "Эти гарантии абсолютно необходимы. Здесь важна роль наших соседей России и ЕС, это отвечает и интересам Москвы и Брюсселя. В противном случае, если координационный совет не получит гарантий безопасности, встанет вопрос доверия людей", - сказал он.