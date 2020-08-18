Лукашенко о координационном совете оппозиции: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационнго совета это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил Лукашенко во вторник на совещании с членами Совбеза.

Таким образом он прокомментировал создание Координационного совета оппозиции.

Он также пригрозил членам Координационного совета "адекватными мерами". "Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", -сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко назвал членов оппозиционного совета "прикорытниками" и "нацистами".

"Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - заявил он.

Кроме того, по его мнению, протестующие в стране пытаются "убаюкать власть". "Новый элемент - это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", - отметил Лукашенко.

О создании координационного совета для трансфера власти в Беларуси Тихановская объявила 14 августа.

Ранее сообщалось, что совет будет представлять собой расширенную рабочую группу "наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти".

В штабе отмечали, что член координационного совета должен пользоваться "большим уважением в обществе" и "готов делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета".

В понедельник доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала список белорусов, уже вошедших в состав координационного совета.

В частности, туда вошли Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, правозащитник, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, представитель администрации парка "Великий Камень" Алесь Дуко, юрист Максим Знак, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, киносценарист Андрей Курейчик, педагог Евгений Ливянт, глава группы компаний "А-100" Александр Центер, художник Владимир Цеслер, экономист Сергей Чалый.

В Беларуси с 9 августа проходят массовые акции протеста против фальсификации результатов выборов. Между тем ЦИК Беларуси утвердил итоги голосования: Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,12%.