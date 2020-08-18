Политика

18:25 18.08.2020

Лукашенко о координационном совете оппозиции: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями

2 мин читать
Лукашенко о координационном совете оппозиции: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационнго совета это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил Лукашенко во вторник на совещании с членами Совбеза.

Таким образом он прокомментировал создание Координационного совета оппозиции.

Он также пригрозил членам Координационного совета "адекватными мерами". "Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", -сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко назвал членов оппозиционного совета "прикорытниками" и "нацистами".

"Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - заявил он.

Кроме того, по его мнению, протестующие в стране пытаются "убаюкать власть". "Новый элемент - это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", - отметил Лукашенко.

О создании координационного совета для трансфера власти в Беларуси Тихановская объявила 14 августа.

Ранее сообщалось, что совет будет представлять собой расширенную рабочую группу "наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти".

В штабе отмечали, что член координационного совета должен пользоваться "большим уважением в обществе" и "готов делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета".

В понедельник доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала список белорусов, уже вошедших в состав координационного совета.

В частности, туда вошли Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, правозащитник, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, представитель администрации парка "Великий Камень" Алесь Дуко, юрист Максим Знак, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, киносценарист Андрей Курейчик, педагог Евгений Ливянт, глава группы компаний "А-100" Александр Центер, художник Владимир Цеслер, экономист Сергей Чалый.

В Беларуси с 9 августа проходят массовые акции протеста против фальсификации результатов выборов. Между тем ЦИК Беларуси утвердил итоги голосования: Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,12%.

Теги: #лукашенко #протест #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:13 18.08.2020
Подразделения белорусской армии на западных рубежах границы приведены в полную боевую готовность – Лукашенко

Подразделения белорусской армии на западных рубежах границы приведены в полную боевую готовность – Лукашенко

18:13 18.08.2020
Минобороны Беларуси сообщило о начале полетов военной авиации в рамках охраны госграницы, запланированных боевых стрельбах ЗРК

Минобороны Беларуси сообщило о начале полетов военной авиации в рамках охраны госграницы, запланированных боевых стрельбах ЗРК

17:41 18.08.2020
Премьер Беларуси заявляет, что все предприятия страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены

Премьер Беларуси заявляет, что все предприятия страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены

15:47 18.08.2020
Работники белорусских сахарных заводов вышли на акции солидарности

Работники белорусских сахарных заводов вышли на акции солидарности

15:22 18.08.2020
Сейм Литвы не признал президентские выборы в Беларуси

Сейм Литвы не признал президентские выборы в Беларуси

13:38 18.08.2020
Украинские власти должны как можно скорее определиться с позицией касательно ситуации в Беларуси - Порошенко

Украинские власти должны как можно скорее определиться с позицией касательно ситуации в Беларуси - Порошенко

13:22 18.08.2020
Меркель в разговоре с Путиным заявила, что властям Беларуси нужно прекратить применять силу против демонстрантов

Меркель в разговоре с Путиным заявила, что властям Беларуси нужно прекратить применять силу против демонстрантов

12:17 18.08.2020
Профсоюз "Энергоатома" 19 августа планирует акцию протеста в Киеве

Профсоюз "Энергоатома" 19 августа планирует акцию протеста в Киеве

12:04 18.08.2020
Литва будет договариваться с соседями о санкциях против властей Беларуси, если их не введет ЕС - премьер

Литва будет договариваться с соседями о санкциях против властей Беларуси, если их не введет ЕС - премьер

11:57 18.08.2020
Лукашенко наградил более 300 силовиков медалями "За безупречную службу"

Лукашенко наградил более 300 силовиков медалями "За безупречную службу"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подразделения белорусской армии на западных рубежах границы приведены в полную боевую готовность – Лукашенко

Фокин поможет наладить взаимодействие и коммуникацию со всеми жителями Донбасса – Кравчук

Фокин назначен первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ – указ

Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев - посольство

В Европарламенте заявили, что не признают Лукашенко президентом

ПОСЛЕДНЕЕ

Данилов и посол Нидерландов обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

МВД готово обеспечить проведение местных выборов осенью по самым высоким стандартам - Аваков

Запуск системы автоматического ГВК - ключевая задача реформы "Укртрансбезопасности" - Криклий

На переговорах с делегацией Минобороны Великобритании достигнуты договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины - Таран

Фокин поможет наладить взаимодействие и коммуникацию со всеми жителями Донбасса – Кравчук

Фокин отмечает, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе ТКГ

Фокин назначен первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ – указ

МИД Украины и Норвегии выразили готовность усилить взаимодействие в рамках ООН для восстановления территориальной целостности Украины

Диалог советников глав государств "Нормандской четверки" состоится до конца августа - источник

Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев - посольство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА