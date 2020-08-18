Политика

17:41 18.08.2020

Премьер Беларуси заявляет, что все предприятия страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены

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Премьер Беларуси заявляет, что все предприятия страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что предприятия реального сектора экономики республики в настоящее время работают в штатном режиме.

"На сегодняшний день все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Конвейеры нигде не остановлены", - сказал Головченко журналистам во вторник. Видео его подхода распространено пресс-службой Совмина.

"У нас нет ни одного закрытого предприятия", - заявил он.

Головченко также полагает, что пока нет оснований говорить, что национальная экономика понесла какие-то потери или убытки из-за складывающейся ситуации.

"Если какое-то предприятие остановится полностью, конечно, этот ущерб может быть оцифрован - количество недопоставленной продукции, невыпущенной продукции. Но пока об этом речи не идет, и нет оснований говорить, что сейчас национальная экономика понесла какие-то потери или убытки", - отметил он.

При этом премьер-министр признал, что на некоторых предприятиях есть группы протестно настроенных сотрудников. Они, по мнению Головченко, пытаются "выдать свои протестные настроения за массовое движение". "Ситуация совсем не такая - люди хотят работать, люди хотят зарабатывать", - заявил он.

Теги: #протест #беларусь
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