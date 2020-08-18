Данилов и посол Нидерландов обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обсудил с послом Королевства Нидерландов в Украине Йеннесом де Молом сотрудничество в сфере кибербезопасности и противодействие киберугрозам, сообщает аппарат СНБО.

"Касаясь вопроса противодействия современным угрозам национальной безопасности, Данилов подчеркнул, что "сегодня кибернетическая и биологическая сферы становятся передовыми мирового противостояния, и через пять-семь лет классические войны и ядерное оружие отойдут на второй план", - говорится в сообщении.

Так, по мнению секретаря СНБО Украины, совместные усилия партнеров в киберпространстве дают колоссальный результат, поэтому углубление практического сотрудничества между Украиной и Нидерландами в сфере противодействия киберугрозам и отражения кибератак, в частности, со стороны РФ, является крайне актуальным и перспективным.

В свою очередь посол Нидерландов отметил прогресс и достижения Украины в направлении построения мощной системы кибербезопасности и согласился с тем, что гибридные угрозы, в частности кибератаки на критическую инфраструктуру и цифровая пропаганда, сегодня выходят на первый план, взаимодействие государств в этом направлении является и необходимым.

Отмечается, что посол выразил готовность расширять и углублять сотрудничество с Украиной в сфере кибербезопасности, в частности, в вопросах обмена практическим опытом и предоставления экспертной поддержки.