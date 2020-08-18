Политика

16:45 18.08.2020

Данилов и посол Нидерландов обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

1 мин читать
Данилов и посол Нидерландов обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обсудил с послом Королевства Нидерландов в Украине Йеннесом де Молом сотрудничество в сфере кибербезопасности и противодействие киберугрозам, сообщает аппарат СНБО.

"Касаясь вопроса противодействия современным угрозам национальной безопасности, Данилов подчеркнул, что "сегодня кибернетическая и биологическая сферы становятся передовыми мирового противостояния, и через пять-семь лет классические войны и ядерное оружие отойдут на второй план", - говорится в сообщении.

Так, по мнению секретаря СНБО Украины, совместные усилия партнеров в киберпространстве дают колоссальный результат, поэтому углубление практического сотрудничества между Украиной и Нидерландами в сфере противодействия киберугрозам и отражения кибератак, в частности, со стороны РФ, является крайне актуальным и перспективным.

В свою очередь посол Нидерландов отметил прогресс и достижения Украины в направлении построения мощной системы кибербезопасности и согласился с тем, что гибридные угрозы, в частности кибератаки на критическую инфраструктуру и цифровая пропаганда, сегодня выходят на первый план, взаимодействие государств в этом направлении является и необходимым.

Отмечается, что посол выразил готовность расширять и углублять сотрудничество с Украиной в сфере кибербезопасности, в частности, в вопросах обмена практическим опытом и предоставления экспертной поддержки.

Теги: #нидерланды #кибербезопасность #данилов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:13 11.08.2020
В Офисе генпрокурора обсудили сотрудничество Украины и Нидерландов по делу MH17 накануне очередных судебных слушаний в Гааге

В Офисе генпрокурора обсудили сотрудничество Украины и Нидерландов по делу MH17 накануне очередных судебных слушаний в Гааге

01:19 28.07.2020
Нидерланды не признают Крым российским и продолжат давлению на РФ

Нидерланды не признают Крым российским и продолжат давлению на РФ

09:54 27.07.2020
НКЦК выявлена утечка данных из сервиса Cloudflare, которые несут угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов – СНБО

НКЦК выявлена утечка данных из сервиса Cloudflare, которые несут угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов – СНБО

12:07 22.07.2020
США выделит $38 млн на развитие кибербезопасности в Украине – вице-премьер Федоров

США выделит $38 млн на развитие кибербезопасности в Украине – вице-премьер Федоров

18:49 19.07.2020
На саммите ЕС столкнулись позиции Нидерландов и Венгрии по условиям союзного финансирования

На саммите ЕС столкнулись позиции Нидерландов и Венгрии по условиям союзного финансирования

12:25 18.07.2020
Данилов обсудил с Уруским реформирование ОПК и космической отрасли

Данилов обсудил с Уруским реформирование ОПК и космической отрасли

18:38 17.07.2020
Украина примет решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ после изучения материалов дела - Енин

Украина примет решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ после изучения материалов дела - Енин

19:32 15.07.2020
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России в связи с гибелью самолета MH17

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России в связи с гибелью самолета MH17

15:58 10.07.2020
Нидерланды идут в ЕСПЧ судить РФ за сбитый МН17

Нидерланды идут в ЕСПЧ судить РФ за сбитый МН17

10:20 06.07.2020
Русский язык не может быть вторым государственным в Украине - секретарь СНБО Данилов

Русский язык не может быть вторым государственным в Украине - секретарь СНБО Данилов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фокин поможет наладить взаимодействие и коммуникацию со всеми жителями Донбасса – Кравчук

Фокин назначен первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ – указ

Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев - посольство

В Европарламенте заявили, что не признают Лукашенко президентом

Новые выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой Конституции - Лукашенко

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД готово обеспечить проведение местных выборов осенью по самым высоким стандартам - Аваков

Запуск системы автоматического ГВК - ключевая задача реформы "Укртрансбезопасности" - Криклий

Сейм Литвы не признал президентские выборы в Беларуси

На переговорах с делегацией Минобороны Великобритании достигнуты договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины - Таран

Украинские власти должны как можно скорее определиться с позицией касательно ситуации в Беларуси - Порошенко

Меркель в разговоре с Путиным заявила, что властям Беларуси нужно прекратить применять силу против демонстрантов

Литва будет договариваться с соседями о санкциях против властей Беларуси, если их не введет ЕС - премьер

Лукашенко наградил более 300 силовиков медалями "За безупречную службу"

Фокин поможет наладить взаимодействие и коммуникацию со всеми жителями Донбасса – Кравчук

Фокин отмечает, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе ТКГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА