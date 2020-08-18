Политика

15:48 18.08.2020

МВД готово обеспечить проведение местных выборов осенью по самым высоким стандартам - Аваков

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МВД готово обеспечить проведение местных выборов осенью по самым высоким стандартам - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД готово обеспечить проведение местных выборов в октябре 2020 года по самым высоким стандартам.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, по инициативе министра внутренних дел Украины и главы Центральной избирательной комиссии состоялось совещание по подготовке к проведению местных выборов с участием представителей Нацполиции, Гражданской сети "ОПОРА" и представителей Офиса президента Украины.

Так, стороны обсудили вопросы совершенствования избирательного законодательства, устранения попыток незаконно повлиять на ход избирательного процесса, а также проанализировали ряд случаев по первым нарушений и координацию усилий для противодействия таким попыткам.

По словам председателя правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской, одним из важных пунктов внесении изменений в избирательный кодекс должно стать сокращение срока продолжительности охраны полицией помещений для голосования. Так, сейчас такая охрана должна обеспечиваться в течение 8 дней.

Также, по ее словам, в уточнении нуждается статья Избирательного кодекса в части предоставления недостоверных сведений в Государственный реестр избирателей.

"Сейчас нести ответственность за недостоверную информацию, может, например, паспортный стол, если предоставил Госреестру недостоверную информацию. Мы же говорим, что такую же ответственность должен нести и сам избиратель, если он предоставил о себе недостоверные сведения", - заявила Айвазовская.

Отмечается, что подобные случаи уже зафиксированы в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях.

"Эти факты на контроле Национальной полиции, которая будет принимать соответствующие меры для реагирования. Мы не должны допустить, чтобы они стали массовыми или могли повлиять на демократическое волеизъявление украинский", - подчеркнул Аваков.

Он отметил, что МВД готово обеспечить правопорядок в части избирательного законодательства по самым высоким стандартам.

Соответствующие изменения в Избирательный кодекс будут предложены на рассмотрение народных депутатов 25 августа - во время заседания внеочередной сессии Верховной Рады.

Как сообщалось, местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября.

Теги: #аваков #мвд #выборы
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