Запуск системы автоматического ГВК - ключевая задача реформы "Укртрансбезопасности" - Криклий

Ключевой задачей реформы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Министерство инфраструктуры Украины считает запуск системы автоматического габаритно-весового контроля (ГВК) на дорогах с обустройством современных комплексов "Взвешивание в движении" (Weigh-in-Motion, WIM).

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, за июнь и июль "Укртрансбезопасность" совместно с Нацполицией проверила в два раза больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Вдвое также выросла сумма начисленных средств за перегрузки – почти до 32 млн грн.

"Нашей главной целью была и остается полная автоматизация и цифровизация всех процессов для исключения человеческого фактора. Мы начинаем реформу "Укртрансбезопасности", ключевая задача которой - запустить систему автоматического ГВК на дорогах с устройством современных комплексов WIM", - подчеркнул глава министерства.

Криклий напомнил, что до конца этого года по всей территории Украины заработают 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля WIM для обеспечения защиты дорог от разрушения. Еще 100 планируется установить к концу 2021 года.

"Мы активно работаем над введением единого комплекса информационных систем "Укртрансбезопасности", е-протокола, е-ТТН, а также над системой хранения и управления информацией, полученной из нагрудных камер инспекторов, что позволит контролировать процессы проверок. Кроме этого, очень важен запуск системы Weigh Control, которая обеспечит автоматический сбор данных от WIM, портов и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов. Благодарен нашим международным партнерам и Всемирному банку за поддержку в этих вопросах и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", - заявил Криклий.

Пилотный проект по оборудованию шести площадок автоматического габаритно-весового контроля WIM на дорогах вокруг Киева и вспомогательного офиса внедрены в рамках сотрудничества Украины с Международным банком реконструкции и развития - проект "проект развития дорожной отрасли".