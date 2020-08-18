На переговорах с делегацией Минобороны Великобритании достигнуты договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что все вопросы и достигнутые договоренности в ходе официального визита в Украину государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Бена Уоллеса направлены на укрепление безопасности и обороноспособности Украины, повышение оперативных и боевых возможностей Вооруженных сил Украины.

"Сегодня мы провели плодотворные и результативные переговоры. Основное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес. А именно оценке ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, тенденциям и перспективам ее развития и путям реагирования на возникающие угрозы. Мы также обсудили состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы, вопросы евроатлантической интеграции в контексте максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнера НАТО с расширенными возможностями", - сказал он в ходе совместного брифинга с Уоллесом, сообщает Министерство обороны Украины во вторник.

Также Таран отметил, что украинская и британская делегации выделили приоритеты украинско-британского военного сотрудничества, где ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании.

Кроме того, министр обороны Украины поблагодарил британских партнеров за неизменную поддержку Украины и плодотворное двустороннее сотрудничество.

"Хочу отметить весомый уровень сотрудничества между Украиной и Великобританией в политической, экономической, оборонной, дипломатической сферах. Также выражаю благодарность нашим коллегам за последовательную и непоколебимую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - отметил Таран.

Он подчеркнул, что визит госсекретаря по вопросам обороны Великобритании в Украину является выдающимся событием, которое отражает стратегический характер отношений между странами, масштабное оборонное сотрудничество и взаимную настроенность на обеспечение мира и безопасности в регионе.

В свою очередь Уоллес поблагодарил украинскую сторону за тесное сотрудничество оборонных ведомств по многим направлениям и заверил в неизменности позиции правительства Великобритании по поддержке Украины в современных условиях по безопасности.