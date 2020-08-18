Политика

14:23 18.08.2020

На переговорах с делегацией Минобороны Великобритании достигнуты договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины - Таран

2 мин читать
На переговорах с делегацией Минобороны Великобритании достигнуты договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что все вопросы и достигнутые договоренности в ходе официального визита в Украину государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Бена Уоллеса направлены на укрепление безопасности и обороноспособности Украины, повышение оперативных и боевых возможностей Вооруженных сил Украины.

"Сегодня мы провели плодотворные и результативные переговоры. Основное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес. А именно оценке ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, тенденциям и перспективам ее развития и путям реагирования на возникающие угрозы. Мы также обсудили состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы, вопросы евроатлантической интеграции в контексте максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнера НАТО с расширенными возможностями", - сказал он в ходе совместного брифинга с Уоллесом, сообщает Министерство обороны Украины во вторник.

Также Таран отметил, что украинская и британская делегации выделили приоритеты украинско-британского военного сотрудничества, где ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании.

Кроме того, министр обороны Украины поблагодарил британских партнеров за неизменную поддержку Украины и плодотворное двустороннее сотрудничество.

"Хочу отметить весомый уровень сотрудничества между Украиной и Великобританией в политической, экономической, оборонной, дипломатической сферах. Также выражаю благодарность нашим коллегам за последовательную и непоколебимую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - отметил Таран.

Он подчеркнул, что визит госсекретаря по вопросам обороны Великобритании в Украину является выдающимся событием, которое отражает стратегический характер отношений между странами, масштабное оборонное сотрудничество и взаимную настроенность на обеспечение мира и безопасности в регионе.

В свою очередь Уоллес поблагодарил украинскую сторону за тесное сотрудничество оборонных ведомств по многим направлениям и заверил в неизменности позиции правительства Великобритании по поддержке Украины в современных условиях по безопасности.

Теги: #великобритания #таран #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:50 18.08.2020
Правительства Украины и Израиля призывают паломников воздержаться от посещения Умани по случаю Рош ха-Шана

Правительства Украины и Израиля призывают паломников воздержаться от посещения Умани по случаю Рош ха-Шана

13:52 18.08.2020
День Независимости считают праздником более 47% жителей Украины

День Независимости считают праздником более 47% жителей Украины

13:46 18.08.2020
Более 50% украинцев считают, что власти не способны обеспечить их безопасность

Более 50% украинцев считают, что власти не способны обеспечить их безопасность

13:38 18.08.2020
Украинские власти должны как можно скорее определиться с позицией касательно ситуации в Беларуси - Порошенко

Украинские власти должны как можно скорее определиться с позицией касательно ситуации в Беларуси - Порошенко

13:10 18.08.2020
Загрузка коек пациентами с COVID-19 превышает 50% в девяти областях

Загрузка коек пациентами с COVID-19 превышает 50% в девяти областях

12:17 18.08.2020
Профсоюз "Энергоатома" 19 августа планирует акцию протеста в Киеве

Профсоюз "Энергоатома" 19 августа планирует акцию протеста в Киеве

12:17 18.08.2020
В Украине на большинстве территорий сохранится сухая жаркая погода

В Украине на большинстве территорий сохранится сухая жаркая погода

11:12 18.08.2020
МИД Украины и Норвегии выразили готовность усилить взаимодействие в рамках ООН для восстановления территориальной целостности Украины

МИД Украины и Норвегии выразили готовность усилить взаимодействие в рамках ООН для восстановления территориальной целостности Украины

10:49 18.08.2020
Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев - посольство

Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев - посольство

10:33 18.08.2020
Количество больных COVID-19 за сутки не увеличилось только в четырех областях Украины

Количество больных COVID-19 за сутки не увеличилось только в четырех областях Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фокин поможет наладить взаимодействие и коммуникацию со всеми жителями Донбасса – Кравчук

Фокин назначен первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ – указ

Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев - посольство

В Европарламенте заявили, что не признают Лукашенко президентом

Новые выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой Конституции - Лукашенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Сейм Литвы не признал президентские выборы в Беларуси

Меркель в разговоре с Путиным заявила, что властям Беларуси нужно прекратить применять силу против демонстрантов

Литва будет договариваться с соседями о санкциях против властей Беларуси, если их не введет ЕС - премьер

Лукашенко наградил более 300 силовиков медалями "За безупречную службу"

Фокин поможет наладить взаимодействие и коммуникацию со всеми жителями Донбасса – Кравчук

Фокин отмечает, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе ТКГ

Фокин назначен первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ – указ

Диалог советников глав государств "Нормандской четверки" состоится до конца августа - источник

В белорусской оппозиции считают уловкой заявление Лукашенко о возможности новых выборов после принятия новой Конституции

Санкции ЕС должны быть направлены в большей мере на должностных лиц, чем на экономику Беларуси - президент Литвы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА