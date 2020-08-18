Политика

13:38 18.08.2020

Украинские власти должны как можно скорее определиться с позицией касательно ситуации в Беларуси - Порошенко

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Украинские власти должны как можно скорее определиться с позицией касательно ситуации в Беларуси - Порошенко

Украинские власти должны четко определить, на чьей стороне они выступают в контексте ситуации в Беларуси, считает пятый президент Украины, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Украинская власть должна предоставить четкие ответы на все вопросы, которые нас беспокоят. Во-первых, признает ли Украина президентские выборы в Беларуси как такие, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ни демократическими? Во-вторых, признает ли Украина Лукашенко демократически избранным главой государства и будет дальше развивать с ним отношения? В-третьих, поддерживает ли официальный Киев позицию цивилизованного сообщества и белорусского народа о проведении новых президентских и парламентских выборов в Беларуси?", - подчеркнул Порошенко в заявлении, обнародованном пресс-службой "Евросолидарности".

Также власти должны определиться, что они планируют делать для обеспечения национальных интересов Украины во время обсуждения вопроса Беларуси на экстренном саммите Европейского Союза в среду.

"В-пятых, поддерживает ли официальный Киев введения целевых санкций ЕС против лиц, причастных к грубому нарушению прав человека и применение силы против мирных граждан? Если так, то введет Украины аналогичные санкции на национальном уровне?", - отметил Порошенко.

Он призвал созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для утверждения комплекса мер с целью обеспечения национальной безопасности Украины, включительно с укреплением северных границ страны, пересмотреть политические отношения с действующей властью Беларуси, а также проанализировать плюсы и минусы замены Минска как переговорной площадки Трехстороннеё контактной группы.

"И еще одно - не менее важное. Как украинские власти планируют противодействовать попыткам Кремля аннексировать Беларусь, сделать ее русской провинцией?", - добавил Порошенко.

"Официальный Киев должен как можно скорее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ, который демонстрирует мужество и твердость и требует изменений ради будущего своей страны", - настаивает он.

Теги: #порошенко #украина #беларусь
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