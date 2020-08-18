Политика

13:22 18.08.2020

Меркель в разговоре с Путиным заявила, что властям Беларуси нужно прекратить применять силу против демонстрантов

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Меркель в разговоре с Путиным заявила, что властям Беларуси нужно прекратить применять силу против демонстрантов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что белорусским властям следует прекратить применять силу против демонстрантов, сообщает во вторник Bloomberg.

Кроме того, она высказалась за то, чтобы в Беларуси немедленно отпустили на свободу политзаключенных. Наконец, Минску, по мнению Меркель, необходимо начать диалог с оппозицией.

"Канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны воздержаться от применения силы против мирных демонстрантов. Кроме того, следует немедленно отпустить политических заключенных и организовать национальный диалог с оппозицией и обществом. Это позволит найти выход из кризиса", - говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Теги: #рф #меркель #путин #беларусь
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