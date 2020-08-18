Лукашенко наградил более 300 силовиков медалями "За безупречную службу"

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников министерства внутренних дел республики медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени.

Указ о награждении подписан 13 августа, опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале. Документ содержит 25 страниц.

Награды присвоены "за образцовое исполнение служебных обязанностей".

Как сообщалось, с 9 августа в Беларуси проходят массовые акции протеста несогласных с результатами президентских выборов в республике. В первые дни митинги подавлялись силовыми структурами, в том числе с применением светошумовых гранат и резиновых пуль.

В общей сложности, было задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания.

Наряду с этим, стала поступать информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в РУВД, ИВС, ЦИП, а также при перевозке их к местам принудительного содержания.

По данным Следственного комитета, более 600 человек уже обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания. Кроме того, в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.