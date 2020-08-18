Фокин отмечает, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе ТКГ

Новоназначенный первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин отмечает, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе ТКГ.

"Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе Минской Трехсторонней контактной группы", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Фокин указал, что он и другой первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Алексей Резников будут иметь отдельные участки ответственности каждый.

Фокин заявил, что считает за честь принять участие в работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. "Помочь моей стране в тяжелой и очень важной работе считаю большой честью. Я очень хорошо понимаю специфику этой многоплановой работы. Я хорошо знаю Донбасс", - подчеркнул он.

По его словам, он будет работать в эффективной команде под председательством первого президента Украины Леонида Кравчука.