Политика

10:44 18.08.2020

В белорусской оппозиции считают уловкой заявление Лукашенко о возможности новых выборов после принятия новой Конституции

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В белорусской оппозиции считают уловкой заявление Лукашенко о возможности новых выборов после принятия новой Конституции

Оппозиция в Беларуси не верит обещаниям президента Александра Лукашенко о новых выборах, заявили в штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

"Мы слышим от Лукашенко обещания разного рода на протяжении 26 лет. К сожалению, это лишь слова, они пустые, за ними ничего нет. Ни разу они не были исполнены. Поэтому и это обещание мы рассматриваем не более чем уловку, чтобы любой ценой сохранить власть", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук.

При этом в оппозиции утверждают, что ЦИК не предлагал повторный пересчет голосов после выборов.

"В первые сутки мы пытались добиться хотя бы минимального контакта диалога с властями, но они не то что пересчет не предлагали, они вообще отказались от любых механизмов диалога", - сказал собеседник агентства.

Ранее Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов, однако та отказалась и настаивает на новых выборах.

Также он заявил, что новые выборы пройдут в Беларуси после принятия новой Конституции.

Теги: #лукашенко #выборы #беларусь
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