Минобразования Украины хочет увеличить вес аттестата при поступлении в вузы - Шкарлет

Министерство образования Украины планирует увеличить вес аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

"Имеем цель увеличение веса аттестата при поступлении в учреждения высшего образования", - сказал Шкарлет в ходе Всеукраинской Августовской конференции "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный̆ год 2020-2021" во вторник.

По его словам, это позволит увеличить мотивированность учеников к обучению в средней школе.