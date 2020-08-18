Политика

09:16 18.08.2020

Генсек ООН призывает власти и народ Беларуси к диалогу

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Генсек ООН призывает власти и народ Беларуси к диалогу

ООН наблюдает за ситуацией в Беларуси, заявил официальный представитель генерального секретаря Организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек Антониу Гутерриш "внимательно следит за развитием событий в стране и подчеркивает важность предоставления всем белорусам возможности осуществлять свои гражданские и политические права", призывает власти проявлять сдержанность в ответ на демонстрации.

"Мы очень хорошо осведомлены о демонстрациях и событиях, которые происходят в этой стране. Генеральный секретарь считает, что недовольство людей должно быть услышано и что репрессии не являются ответом", - подчеркнул Дюжаррик, добавив, что факты жесткого обращения с задержанными должны быть расследованы.

Он отметил также, что "генеральный секретарь призывает всех белорусов решить проблемы, возникшие после выборов, путем диалога и сохранить мир в стране".

Теги: #оон #беларусь
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