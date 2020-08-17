Политика

21:52 17.08.2020

Трампу следует предупредить Москву, чтобы не вмешивалась в дела Минска

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Трампу следует предупредить Москву, чтобы не вмешивалась в дела Минска

Президент США Дональд Трамп должен дать понять, что Россия не имеет права вмешиваться в ситуацию в Беларуси, считает бывший советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

"Вероятность вмешательства России в дела Беларуси растет по мере того, как Лукашенко, пережиток Советского союза, изо всех сил старается сохранить власть", - написал Болтон в своем микроблоге в Твиттере.

"Президент Трамп должен четко пояснить, что Владимир Путин должен держаться подальше от Беларуси, как и от наших выборов", - добавил бывший советник президента.

В Белруси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

Теги: #сша #россия #мнение #беларусь
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