Политика

21:51 17.08.2020

Лукашенко заявил, что вчера ему звонила Меркель, чтобы "поговорить"

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Лукашенко заявил, что вчера ему звонила Меркель, чтобы "поговорить"

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы "поговорить".

"Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти - Науседа (президент Литвы - ИФ), там и прочие... мы хотим поговорить... Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока", - заявил Лукашенко в ходе диалога с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Видеофрагмент разговора показал в вечернем эфире телеканал Беларусь-1.

Между тем, пресс-служба литовского президента в понедельник сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что во вторник собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

"Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся (в Беларуси - ИФ) ситуации", - говорится в сообщении.

Теги: #лукашенко #разговор #меркель #беларусь
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