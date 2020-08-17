Украина и Бангладеш усилят экономическую составляющую двусторонних отношений - МИД

Украина и Бангладеш планируют усилить экономическую составляющую двусторонних отношений, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин по результатам встречи с послом Республики Бангладеш в Украине (по совместительству) Мохаммадом Мафузуром Рахманом.

"Стороны подтвердили готовность к усилению динамики украинско-бангладешского диалога, в частности, стремление к проведению 2-го раунда политических консультаций и внедрению практики консульских консультаций, а также обсудили ряд вопросов повестки дня сотрудничества в сфере торговли и инвестиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая высокие темпы роста двустороннего товарооборота и открытие новых перспективных направлений взаимодействия, собеседники выразили единую позицию относительно целесообразности взаимного открытия в будущем постоянных дипломатических учреждений.

Енин также предложил в перспективе организовать посещение Украины представителями деловых кругов Бангладеша для изучения условий для совместных инвестиционных проектов.

Кроме того, стороны уделили внимание важности активизации сотрудничества в таких сферах как сельское хозяйство, машиностроение, производственная кооперация и образование.