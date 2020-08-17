Политика

20:12 17.08.2020

В Европарламенте заявили, что не признают Лукашенко президентом

2 мин читать
В Европарламенте заявили, что не признают Лукашенко президентом

В Европарламенте заявили, что не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси и объявили его персоной нон грата в Евросоюзе.

"Мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании провести новые и свободные выборы под наблюдением независимых наблюдателей", - говорится в соответствующем заявлении, которое подписали лидеры пяти партий Европарламента.

Евродепутаты отказались признать итоги выборов президента Беларуси, так как "президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и заслуживающие доверия отчеты указывают на победу Светланы Тихановской".

В заявлении содержится призыв к Евросоюзу назначить спецпредставителя по Беларуси, "чтобы поддержать процесс мирной передачи власти в соответствии с волей белорусского народа".

Евродепутаты также призвали ЕС "поддержать мирную передачу власти" и вступить в диалог с белорусской оппозицией и гражданским обществом с целью запуска нового избирательного процесса.

Одновременно евродепутаты призвали Россию "воздерживаться от любого вмешательства, скрытого или открытого, в Беларусь после выборов".

В заявлении также сказано, что "мы решительно осуждаем подавление интернета и СМИ, блокады дорог и запугивание журналистов с целью остановить поток информации о ситуации в стране". Авторы заявления призвали к немедленному освобождению всех политзаключенных, а также к освобождению всех задержанных до и во время избирательной кампании.

Кроме того, евродепутаты приветствовали решение министров иностранных дел ЕС внести "в черный список всех, кто несет ответственность за насилие и фальсифицированные президентские выборы". "Мы настоятельно призываем составить санкционный список как можно скорее, чтобы лицам, совершившим эти преступления, было запрещено посещать ЕС, а их активы были заморожены", - отмечается заявлении.

Теги: #позиция #лукашенко #европа #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:58 17.08.2020
Новые выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой Конституции - Лукашенко

Новые выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой Конституции - Лукашенко

16:10 17.08.2020
Гройсман призвал Лукашенко уйти из власти

Гройсман призвал Лукашенко уйти из власти

15:00 17.08.2020
Лукашенко утверждает, что протесты в Беларуси спровоцированы из-за рубежа, чтобы оттянуть белорусских военных на действия внутри страны

Лукашенко утверждает, что протесты в Беларуси спровоцированы из-за рубежа, чтобы оттянуть белорусских военных на действия внутри страны

12:15 17.08.2020
Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции: не под давлением и не через улицу

Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции: не под давлением и не через улицу

11:22 17.08.2020
Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будет

Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будет

16:42 16.08.2020
Беларусь в понедельник начинает учения ракетных войск и артиллерии у БелАЭС на границе с Литвой, стягивает к границе танки и десантную бригаду

Беларусь в понедельник начинает учения ракетных войск и артиллерии у БелАЭС на границе с Литвой, стягивает к границе танки и десантную бригаду

16:02 16.08.2020
Лукашенко предупредил об увольнении рабочих, выходящих на забастовки

Лукашенко предупредил об увольнении рабочих, выходящих на забастовки

15:17 16.08.2020
Лукашенко категорически отвергает возможность повторных выборов

Лукашенко категорически отвергает возможность повторных выборов

15:05 16.08.2020
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси, российская сторона подтвердила готовность оказать необходимое содействие в решении проблем

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси, российская сторона подтвердила готовность оказать необходимое содействие в решении проблем

22:46 15.08.2020
Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно

Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новые выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой Конституции - Лукашенко

Главы ведущих политических фракций Европарламента призвали к новым выборам в Беларуси

Кравчук считает бесперспективным требование РФ закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины

Украина прекращает Соглашение с Россией о взаимном учреждении торговых представительств - МИД

Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будет

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Бангладеш усилят экономическую составляющую двусторонних отношений - МИД

В ЕС призывают не допустить внешнего вмешательства в ситуацию в Беларуси

Трамп: в Беларуси складывается "ужасная" ситуация, Вашингтон будет следить за обстановкой

Зеленский уволил соорганизатора iForum Новикова с должности своего внештатного советника

Главы ведущих политических фракций Европарламента призвали к новым выборам в Беларуси

Трамп считает своим главным соперником на выборах не Байдена, а СМИ

Кравчук выступает за налаживание общения с украинцами, проживающими на временно оккупированных территориях Донбасса

Кравчук считает бесперспективным требование РФ закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины

Украина прекращает Соглашение с Россией о взаимном учреждении торговых представительств - МИД

Мне хватит мужества сказать, что Минский процесс не имеет перспективы, если увижу нежелание РФ идти уступки по Донбассу - Кравчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА