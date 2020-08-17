В Европарламенте заявили, что не признают Лукашенко президентом

В Европарламенте заявили, что не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси и объявили его персоной нон грата в Евросоюзе.

"Мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании провести новые и свободные выборы под наблюдением независимых наблюдателей", - говорится в соответствующем заявлении, которое подписали лидеры пяти партий Европарламента.

Евродепутаты отказались признать итоги выборов президента Беларуси, так как "президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и заслуживающие доверия отчеты указывают на победу Светланы Тихановской".

В заявлении содержится призыв к Евросоюзу назначить спецпредставителя по Беларуси, "чтобы поддержать процесс мирной передачи власти в соответствии с волей белорусского народа".

Евродепутаты также призвали ЕС "поддержать мирную передачу власти" и вступить в диалог с белорусской оппозицией и гражданским обществом с целью запуска нового избирательного процесса.

Одновременно евродепутаты призвали Россию "воздерживаться от любого вмешательства, скрытого или открытого, в Беларусь после выборов".

В заявлении также сказано, что "мы решительно осуждаем подавление интернета и СМИ, блокады дорог и запугивание журналистов с целью остановить поток информации о ситуации в стране". Авторы заявления призвали к немедленному освобождению всех политзаключенных, а также к освобождению всех задержанных до и во время избирательной кампании.

Кроме того, евродепутаты приветствовали решение министров иностранных дел ЕС внести "в черный список всех, кто несет ответственность за насилие и фальсифицированные президентские выборы". "Мы настоятельно призываем составить санкционный список как можно скорее, чтобы лицам, совершившим эти преступления, было запрещено посещать ЕС, а их активы были заморожены", - отмечается заявлении.