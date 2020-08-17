Политика

15:57 17.08.2020

Главы ведущих политических фракций Европарламента призвали к новым выборам в Беларуси

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Главы ведущих политических фракций Европарламента призвали к новым выборам в Беларуси

Лидеры пяти основных политических фракций Европейского парламента (ЕП) распространили в понедельник совместное заявление с призывом к проведению новых, свободных выборов в Беларуси и осуждением насилия против мирных манифестантов.

"Мы аплодируем белорусскому народу за его мужество и решимость и решительно поддерживаем его стремление к демократическим переменам и свободе. Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и заслуживающие доверия отчеты указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе", - говорится в документе, опубликованном на сайте Европейской народной партии.

Руководители политических фракций ЕП заявили, что "присоединяются к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей".

"Мы решительно осуждаем аресты и ужасающие акты насилия и пыток, совершаемые против мирных демонстрантов, и призываем к полному расследованию этих преступлений, которое не может остаться безнаказанным. В связи с этим напоминаем Александру Лукашенко об ответственности", - подчеркивают лидеры европарламентских фракций.

Они также осудили "подавление интернета и СМИ, блокаду дорог и запугивание журналистов с целью остановить поток информации о ситуации в стране".

"Мы призываем к немедленному освобождению всех незаконно задержанных и политических заключенных, которые были задержаны до и во время избирательной кампании. Мы приветствуем решение министров иностранных дел ЕС внести в черный список всех, кто несет ответственность за насилие и фальсификацию президентских выборов. Мы настоятельно призываем составить санкционный список как можно скорее, чтобы лицам, совершившим эти преступления, было запрещено посещать ЕС, а их активы были заморожены", - сказано в совместном заявлении.

В нем отмечается, что Европейский союз "может и должен делать больше для продвижения демократии и свободы в Беларуси, в том числе путем усиления помощи белорусскому гражданскому обществу и немедленного прекращения любой финансовой поддержки правительства и контролируемых государством проектов".

Лидеры политических фракций ЕП предложили возобновить целевые программы помощи ЕС репрессированным в Беларуси и их семьям.

"Европейский союз также должен предпринять решительные и недвусмысленные действия, переоценив свои отношения с нынешним режимом в Беларуси в соответствии с ценностями и принципами ЕС, а также пересмотреть свое сотрудничество с Минском, в том числе в рамках "Восточного партнерства", - считают европейские парламентарии.

По их мнению, ЕС должен подготовить всесторонний обзор своей политики в отношении Беларуси, принимая во внимание различные сценарии и события в стране, и назначить специального представителя по Беларуси, "чтобы поддержать процесс мирной передачи власти в соответствии с волей белорусского народа".

"Мы призываем Российскую Федерацию воздерживаться от любого вмешательства, скрытого или открытого, в Беларуси после выборов, и призываем институты ЕС и государства-члены бдительно противодействовать любым действиям России в этом отношении", - заявили лидеры политических фракций Европейского парламента.

Теги: #европарламент #белорусь
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