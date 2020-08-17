Политика

12:15 17.08.2020

Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции: не под давлением и не через улицу

1 мин читать
Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции: не под давлением и не через улицу

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции.

"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - сказал Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей в понедельник. Его цитирует госагентство БелТА.

При этом он напомнил, что в настоящее время ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий.

Лукашенко заявил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. "Но не под давлением и не через улицу", - подчеркнул он.

Теги: #лукашенко #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:26 17.08.2020
Глава Евросовета объявил о внеочередном совещании лидеров ЕС 19 августа по ситуации в Белоруссии

Глава Евросовета объявил о внеочередном совещании лидеров ЕС 19 августа по ситуации в Белоруссии

13:06 17.08.2020
Рабочие МАЗа и других крупных минских заводов вышли на протесты

Рабочие МАЗа и других крупных минских заводов вышли на протесты

12:31 17.08.2020
Интернет-связь в Беларуси восстановилась после кратковременного сбоя утром 17 августа

Интернет-связь в Беларуси восстановилась после кратковременного сбоя утром 17 августа

12:14 17.08.2020
В Беларуси начались проблемы с работой интернета

В Беларуси начались проблемы с работой интернета

11:22 17.08.2020
Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будет

Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будет

10:40 17.08.2020
Рабочие Минского тракторного завода, "Беларуськалия" и Белтелерадиокомпании объявили забастовку

Рабочие Минского тракторного завода, "Беларуськалия" и Белтелерадиокомпании объявили забастовку

09:11 17.08.2020
Тихановская заявила о готовности выступить в качестве национального лидера для организации новых президентских выборов в Беларуси

Тихановская заявила о готовности выступить в качестве национального лидера для организации новых президентских выборов в Беларуси

00:38 17.08.2020
На здании КГГА повесили флаг белорусского протеста

На здании КГГА повесили флаг белорусского протеста

23:49 16.08.2020
ЕС поддерживает требования протестующих в Беларуси – Боррель

ЕС поддерживает требования протестующих в Беларуси – Боррель

20:53 16.08.2020
Белорусская оппозиция собирается подать в суд на действия силовиков

Белорусская оппозиция собирается подать в суд на действия силовиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кравчук считает бесперспективным требование РФ закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины

Украина прекращает Соглашение с Россией о взаимном учреждении торговых представительств - МИД

Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будет

Мне хватит мужества сказать, что Минский процесс не имеет перспективы, если увижу нежелание РФ идти уступки по Донбассу - Кравчук

Тихановская заявила о готовности выступить в качестве национального лидера для организации новых президентских выборов в Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Кравчук выступает за налаживание общения с украинцами, проживающими на временно оккупированных территориях Донбасса

Кравчук считает бесперспективным требование РФ закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины

Украина прекращает Соглашение с Россией о взаимном учреждении торговых представительств - МИД

Мне хватит мужества сказать, что Минский процесс не имеет перспективы, если увижу нежелание РФ идти уступки по Донбассу - Кравчук

Фракция "Голос" подала 2150 правок к законопроекту о локализации

В Офисе президента Украины назвали неправдой заявление руководства Беларуси, будто Украина "приказывает" провести перевыборы в этой стране

Освобождением "вагнеровцев" Минск продемонстрировал, что близость украинского и белорусского народов для него ничего не стоит

Нардепы от "Слуги народа" осудили насилие в Беларуси, поддерживают решение ЕС не признавать результаты выборов и предлагают перенести площадку ТКГ

Представитель Эрдогана обвинил Байдена в невежестве и высокомерии за его высказывания о ситуации в Турции

Украина в целом  разделяет позицию Евросоюза относительно выборов в Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА