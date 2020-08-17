Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции: не под давлением и не через улицу

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции.

"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - сказал Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей в понедельник. Его цитирует госагентство БелТА.

При этом он напомнил, что в настоящее время ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий.

Лукашенко заявил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. "Но не под давлением и не через улицу", - подчеркнул он.