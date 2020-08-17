Политика

11:22 17.08.2020

Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будет

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Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что не намерен проводить в стране повторные выборы, тем более под давлением.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов - ИФ) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все" - сказал Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) в понедельник.

Его цитирует госагентство БелТА.

Бастующим рабочим МЗКТ Лукашенко заявил, что те, кто не хочет работать, могут увольняться: "Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты".

Как сообщалось, Лукашенко с младшим сыном Николаем прилетел на МЗКТ для встречи с рабочими предприятия. К настоящему времени он уже покинул предприятие.

Теги: #лукашенко #беларусь
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