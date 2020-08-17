Тихановская заявила о готовности выступить в качестве национального лидера для организации новых президентских выборов в Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером страны на период организации честных выборов в стране.

"Я готова принять ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом", - сказал Тихановская в видеообращении в понедельник.