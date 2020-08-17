Политика

09:11 17.08.2020

Тихановская заявила о готовности выступить в качестве национального лидера для организации новых президентских выборов в Беларуси

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Тихановская заявила о готовности выступить в качестве национального лидера для организации новых президентских выборов в Беларуси

 Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером страны на период организации честных выборов в стране.

"Я готова принять ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом", - сказал Тихановская в видеообращении в понедельник.

Теги: #тихановская #беларусь
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