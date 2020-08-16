Политика

17:55 16.08.2020

В Офисе президента Украины назвали неправдой заявление руководства Беларуси, будто Украина "приказывает" провести перевыборы в этой стране

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В Офисе президента Украины назвали неправдой заявление руководства Беларуси, будто Украина "приказывает" провести перевыборы в этой стране

В Офисе президента Украины опровергают заявление белорусского руководства о том, что украинская сторона якобы в приказном порядке настаивает на проведение повторных выборов президента в Беларуси и подчеркивают, что уважают политические границы каждой нации и не вмешиваются в решение вопросов о выборах в других странах.

"Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются исключительно Беларуси и внутреннего недоверия?", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Офиса президента в воскресенье.

В ведомстве отмечают, что межгосударственные отношения – "это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок, так как независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра".

При этом в Офисе главы Украинского государства призвали руководство Беларуси уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу, подчеркнув, что от этого зависит будущее не только государства, но и политиков. "Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это - уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость... От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любыми политиками", - отмечают в ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что "Украина точно уважает и географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них".

"Несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, - а мир видит, что доверия и близко нет - то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие", - подчеркнули в Офисе президента Украины.

Ранее в воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в воскресенье перед своими сторонниками на митинге на площади Независимости в Минске заявил, что страны Балтии и Украины "приказывают" провести в стране новые президентские выборы и категорически отвергнул такую возможность, заявив, что в таком случае "мы погибнем как государство, как нация".

"Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них - мы сорвемся в штопор", - сказал глава Белорусского государства.

Теги: #офис_президента #беларусь
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