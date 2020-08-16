Нардепы от "Слуги народа" осудили насилие в Беларуси, поддерживают решение ЕС не признавать результаты выборов и предлагают перенести площадку ТКГ

Ряд народных депутатов Верховной Рады фракции "Слуга народа" выступили с заявлением, в котором призывают украинскую власть как можно скорее определить четкую принципиальную позицию относительно событий вокруг президентских выборов в Беларуси и выражают солидарность с решением Европейского Союза относительно непризнания результатов выборов.

"Решительно осуждаем проявления насилия со стороны режима де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко: пытки и унижения в тюрьмах, чрезмерной жестокости при задержании и разгоне протестующих, полное игнорирование ценностей гуманизма при задержании женщин, несовершеннолетних, случайных прохожих", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на странице нардепа Богдана Яременко в Facebook.

Также, расценивая деятельность белорусского руководства как "укрытие и пособничество террористам", депутаты обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы, всех ее органов, групп и подгрупп с территории Беларуси в другую страну.

Национальной полиции Украины и СБУ предлагается поручить расследование деятельности организованной преступной группировки с участием высших должностных лиц Беларуси, которая занималась пособничествам терроризму, а также покушениям на жизнь и здоровье граждан Украины. Также предлагается "приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Республикой Беларусь".

Депутаты также называют совершенно недопустимыми нарушение прав и интересов граждан Украины на территории Беларуси, которые подверглись похищениям, безосновательным ограничением свободы, пыткам и унижениям достоинства со стороны правоохранителей.

Парламентарии также обращаются к Кабинету министров Украины с требованием проанализировать структуру товаров украинского экспорта в Беларусь с целью недопущения поставок с территории Украины специальных средств, которые могут быть использованы органами государственной власти Беларуси для организации нарушений прав человека, травм или других видов физического воздействия на граждан.

Также предлагается запретить въезд, пребывание и транзит по территории Украины для "де-факто президента Республики Беларусь", членов правительства (за исключением отдельных лиц), членов ЦИК Беларуси и других чиновников, "причастных к кампании фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и кампании массового нарушения прав человека".

Предлагается определить и предложить возможные формы помощи для пострадавших в результате нарушений прав человека в Беларуси, включая предоставление политического убежища и помощи в лечении, а также согласовать с ЕС ограничивающие и сдерживающие меры и в целом внешнюю политику в отношении Беларуси.

Депутаты заявляют о "своей полной поддержке стремления народа Беларуси жить в свободном демократическом правовом государстве, иметь для этого честные и прозрачные выборы, а также защищать свои права и свободы средствами мирного ненасильственного протеста".

"Хотим предостеречь представителей белорусских властей - война с собственным народом никогда не бывает победной. Править и вести свою страну к процветанию нельзя, если этот путь смочен кровью несогласных. Также заявляем, что в борьбе за свои права белорусы могут рассчитывать на нашу полную симпатию, понимание и поддержку. Особенно обращаем внимание де-факто президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа к РФ привело к внешней вооруженной агрессии", - подчеркивают парламентарии.

Всего заявление подписали 12 депутатов: кроме Яременко это также Елизавета Богуцкая, Татьяна Цыба, Виталий Безгин, Елизавета Ясько и другие.

При этом в нем отмечается, что "заявление открыто для подписания всеми желающими".