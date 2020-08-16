Политика

14:59 16.08.2020

Представитель Эрдогана обвинил Байдена в невежестве и высокомерии за его высказывания о ситуации в Турции

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 Турция в воскресенье осудила высказывания кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, призвавшего поддержать политических противников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Байден сделал эти комментарии в интервью, снятом "Нью-Йорк Таймс" еще в декабре, но видео с ними появилось только в субботу, и вызвало широкую реакцию в соцсетях.

В интервью, отвечая на вопрос об Эрдогане, Байден назвал турецкого президента "самодержцем", раскритиковал его политику в отношении курдов и высказался за поддержку турецкой оппозиции.

"То, что я думаю, мы должны сделать, так это поменять подход к нему, давая понять, что мы поддерживаем оппозиционное руководство", - сказал Байден.

Он сказал, что необходимо "подбодрить" соперников Эрдогана, чтобы помочь им одержать победу, но не с помощью переворота, а на выборах.

"Анализ ситуации в Турции Джо Байденом основан на чистом невежестве, высокомерии и лицемерии", - написал в своем твиттере пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

Он добавил: "Дни, когда вы отдавали Турции приказы, минули. Но если вы все еще думаете, что можете попробовать, будьте нашим гостем. Вы заплатите за это".

Теги: #сша #турция #байден
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