Политика

21:45 15.08.2020

Украина в целом  разделяет позицию Евросоюза относительно выборов в Беларуси

1 мин читать
Украина в целом  разделяет позицию Евросоюза относительно выборов в Беларуси

Официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе, Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, говорится в распространенном в субботу вечером заявлении МИД Украины.

"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев. Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов", - говорится в заявлении.

В МИД Украины призвали белорусское руководство воздержатся от политического преследования своих политических оппонентов.

"Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих. Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан", - подытожили в МИД.

Теги: #позиция #украина #беларусь #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:38 16.08.2020
Экс-замглавы КГБ РБ осуждает насилие в Беларуси и предлагает экстренно собрать парламент

Экс-замглавы КГБ РБ осуждает насилие в Беларуси и предлагает экстренно собрать парламент

10:59 16.08.2020
Цепкало в Беларуси стал фигурантом уголовного дела, объявлен в розыск

Цепкало в Беларуси стал фигурантом уголовного дела, объявлен в розыск

10:52 16.08.2020
Вероника Цепкало с детьми переехала в Украину

Вероника Цепкало с детьми переехала в Украину

10:34 16.08.2020
В ВСУ за сутки подтвердили 33 новых случая COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки подтвердили 33 новых случая COVID-19 – командование Медсил

09:49 16.08.2020
ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

07:12 16.08.2020
Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в субботу не нарушали – штаб ООС

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в субботу не нарушали – штаб ООС

06:43 16.08.2020
ГБР: за содействие в контрабанде сигарет катапультой сообщено о подозрении пограничнику Чопского погранотряда

ГБР: за содействие в контрабанде сигарет катапультой сообщено о подозрении пограничнику Чопского погранотряда

04:30 16.08.2020
Экс-нардеп Фирсов решил баллотироваться в меры Киева

Экс-нардеп Фирсов решил баллотироваться в меры Киева

03:29 16.08.2020
Посол Беларуси в Словакии выступил в поддержку протестующих

Посол Беларуси в Словакии выступил в поддержку протестующих

02:15 16.08.2020
В Киевской области полиция разоблачила женщину в создании и распространении порнографического контента

В Киевской области полиция разоблачила женщину в создании и распространении порнографического контента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси, уверены, что все проблемы будут вскоре урегулированы – Кремль

Лукашенко и Путин обсудили по телефону ситуацию внутри и вокруг Беларуси

Лукашенко заявил о появлении элементов внешнего вмешательства в события в Беларуси

Лукашенко намерен связаться с Путиным, поскольку видит в ситуации в Беларуси и угрозу России

Зеленский о передаче "вагнеровцев" РФ: считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко отказался от зарубежного посредничества для урегулирования ситуации в Беларуси

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановской начал формировать координационный совет для трансфера власти

Лукашенко сообщил, что в субботу проведет в генштабе Минобороны совещание по ситуации в Беларуси

"Самопомич" будет участвовать в местных выборах

Тимошенко считает объявление новых выборов единственным правильным решением для Беларуси

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси, уверены, что все проблемы будут вскоре урегулированы – Кремль

Лукашенко и Путин обсудили по телефону ситуацию внутри и вокруг Беларуси

Лукашенко заявил о появлении элементов внешнего вмешательства в события в Беларуси

Лукашенко намерен связаться с Путиным, поскольку видит в ситуации в Беларуси и угрозу России

Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА