Политика

17:31 15.08.2020

Лукашенко отказался от зарубежного посредничества для урегулирования ситуации в Беларуси

2 мин читать
Лукашенко отказался от зарубежного посредничества для урегулирования ситуации в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет вести диалог с участием зарубежных посредников для урегулирования ситуации в стране.

"За рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство. Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники", - сказал Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны Беларуси в субботу.

"Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - добавил он.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?" - подчеркнул Лукашенко.

Обращаясь к участникам совещания, он сказал: "Ситуацию мы удержим".

"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - полагает Лукашенко.

При этом, по его словам, "я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались".

"Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы", - заявил Лукашенко.

Теги: #лукашенко #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:36 15.08.2020
Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановской начал формировать координационный совет для трансфера власти

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановской начал формировать координационный совет для трансфера власти

16:23 15.08.2020
Лукашенко сообщил, что в субботу проведет в генштабе Минобороны совещание по ситуации в Беларуси

Лукашенко сообщил, что в субботу проведет в генштабе Минобороны совещание по ситуации в Беларуси

14:47 15.08.2020
Тимошенко считает объявление новых выборов единственным правильным решением для Беларуси

Тимошенко считает объявление новых выборов единственным правильным решением для Беларуси

14:46 15.08.2020
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси, уверены, что все проблемы будут вскоре урегулированы – Кремль

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси, уверены, что все проблемы будут вскоре урегулированы – Кремль

13:58 15.08.2020
В Минске прощаются с погибшим во время протестов Александром Тарайковским, на месте гибели собрались несколько тысяч человек

В Минске прощаются с погибшим во время протестов Александром Тарайковским, на месте гибели собрались несколько тысяч человек

13:49 15.08.2020
Лукашенко и Путин обсудили по телефону ситуацию внутри и вокруг Беларуси

Лукашенко и Путин обсудили по телефону ситуацию внутри и вокруг Беларуси

12:12 15.08.2020
Лукашенко заявил о появлении элементов внешнего вмешательства в события в Беларуси

Лукашенко заявил о появлении элементов внешнего вмешательства в события в Беларуси

12:07 15.08.2020
Лукашенко намерен связаться с Путиным, поскольку видит в ситуации в Беларуси и угрозу России

Лукашенко намерен связаться с Путиным, поскольку видит в ситуации в Беларуси и угрозу России

12:07 15.08.2020
Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства Беларуси

Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства Беларуси

10:43 15.08.2020
Премьер-министры стран Балтии призвали провести в Беларуси новые президентские выборы

Премьер-министры стран Балтии призвали провести в Беларуси новые президентские выборы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси, уверены, что все проблемы будут вскоре урегулированы – Кремль

Лукашенко и Путин обсудили по телефону ситуацию внутри и вокруг Беларуси

Лукашенко заявил о появлении элементов внешнего вмешательства в события в Беларуси

Лукашенко намерен связаться с Путиным, поскольку видит в ситуации в Беларуси и угрозу России

Зеленский о передаче "вагнеровцев" РФ: считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях

ПОСЛЕДНЕЕ

"Самопомич" будет участвовать в местных выборах

Зеленский о передаче "вагнеровцев" РФ: считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях

Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

Боррель объявил о начале работы над санкциями в отношении белорусских властей

Лукашенко заявил, что против Беларуси началась агрессия

Замруководителя ГУД будет контрактник, собеседование проведет и.о.руководителя – распоряжение Зеленского

Правительство обеспечило возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов - глава Минцифры

Украина стремится приобщиться к аналитическому процессу формирования стратегического видения "НАТО-2030" - Стефанишина

Зеленский подписал законы о реформе патентного законодательства

Zelensky orders govt to provide Lebanon with humanitarian aid – decree

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА