Политика

16:36 15.08.2020

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановской начал формировать координационный совет для трансфера власти

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Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановской начал формировать координационный совет для трансфера власти

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, находящейся в Литве, сообщил о начале формирования координационного совета для трансфера власти, говорится в заявлении, которое распространила в субботу пресс-служба Тихановской.

"Мы начинаем формирование Координационного совета. Это - расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - говорится в заявлении.

Там же сообщается, что начат прием заявок от потенциальных членов совета. В штабе отмечают, что член координационного совета должен пользоваться "большим уважением в обществе" и "готов делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета".

В начале этой недели стало известно, что Тихановская покинула Беларусь. Во вторник после отъезда экс-кандидата в Литву было обнародовано два ее видеообращения. В первом она сообщила, что покидает страну, во втором - призвала своих сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади. На видео видно, что свое заявление Тихановская зачитывает с листа.

Сообщалось также, что президент Литвы Гитанас Науседа пообщался по телефону с приехавшей в Литву Тихановской и обсудил с ней предложенный им план помощи Беларуси.

Науседа в минувшую среду представил план из трех пунктов, в котором предлагается, чтобы власти Беларуси прекратили применение насилия против своих граждан, освободили всех задержанных, а Лукашенко согласился на создание "национального совета" с участием представителей властей и гражданского общества.

Ранее, 14 августа, Тихановская предложила создать Координационный совет для обеспечения трансфера власти.

В Беларуси с 9 августа проходят массовые акции протеста против фальсификации результатов выборов. Между тем, ЦИК республики утвердил итоги голосования: Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,12%.

Теги: #тихановская #беларусь
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