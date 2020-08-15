Политика

16:23 15.08.2020

Лукашенко сообщил, что в субботу проведет в генштабе Минобороны совещание по ситуации в Беларуси

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Лукашенко сообщил, что в субботу проведет в генштабе Минобороны совещание по ситуации в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу проведет в Центре стратегического управления в Минобороны совещание, где будет обсуждаться угроза внешнего вмешательства.

"К методичкам цветных революций - это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления - уже появились элементы внешнего вмешательства", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Как сообщалось, ранее Лукашенко подчеркивал, что "фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси".

Он также говорил, что будет обсуждать ситуацию в Беларуси с президентом РФ Владимиром Путиным.

Телефонный разговор президентов состоялся, и после этого пресс-служба Кремля сообщила, что "Александр Лукашенко информировал о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы". "Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

В Беларуси с 9 августа проходят массовые акции протеста против фальсификации результатов выборов. Между тем ЦИК Белоруссии утвердил итоги голосования: Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,12%.

Теги: #минобороны #лукашенко #беларусь
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