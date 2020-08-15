Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси, уверены, что все проблемы будут вскоре урегулированы – Кремль

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путина и Александр Лукашенко обсудили по телефону происходящие в Беларуси события, выразили уверенность, что все проблемы будут вскоре решены, сообщила пресс-служба Кремля.

"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

"В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Беларуси 32 граждан - дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу", - отмечается в сообщении.

"Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии", - сообщает пресс-служба.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.