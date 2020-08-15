Политика

14:46 15.08.2020

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси, уверены, что все проблемы будут вскоре урегулированы – Кремль

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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси, уверены, что все проблемы будут вскоре урегулированы – Кремль

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путина и Александр Лукашенко обсудили по телефону происходящие в Беларуси события, выразили уверенность, что все проблемы будут вскоре решены, сообщила пресс-служба Кремля.

"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

"В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Беларуси 32 граждан - дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу", - отмечается в сообщении.

"Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии", - сообщает пресс-служба.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Теги: #рф #лукашенко #путин #беларусь
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