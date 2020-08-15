Политика

12:12 15.08.2020

Лукашенко заявил о появлении элементов внешнего вмешательства в события в Беларуси

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Лукашенко заявил о появлении элементов внешнего вмешательства в события в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что имеет место внешнее вмешательство в происходящее в стране.

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим", - сказал Лукашенко в субботу. Его цитирует госагентство БелТА.

"И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций - это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления - уже появились элементы внешнего вмешательства", - продолжил он.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

В МВД Белоруси в минувшую пятницу сообщили, что уже более 2 тыс. человек, задержанных ранее в ходе акций протеста, отпущены из мест содержания заключенных. Там также заявили, что прошедшие сутки стали самыми спокойными в Беларуси за последние четыре дня. По данным МВД, за сутки составлены 102 протокола об административном нарушении.

Центризбирком Беларуси 14 августа провел заседание по подведению итогов выборов президента республики. Согласно утвержденным итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12%.

Теги: #лукашенко #выборы #беларусь
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