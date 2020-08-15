Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства, отметил, что в основном оно сформировано.

"Главный вопрос - это касается администрации президента, Наталья Ивановна (Кочанова, председатель Совета Республики - ИФ), вы подключитесь: правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства", - сказал Лукашенко в субботу. Его цитирует госагентство БелТА.

"При этом надо иметь в виду, что мы задолго (за год, полгода) народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов", - обратил внимание он.

Таким образом, отметил он, в основном правительство сформировано. "Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министр - ИФ). Он на месте, работает, все готовы работать. Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело. Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести", - резюмировал он.