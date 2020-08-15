Политика

10:04 15.08.2020

Зеленский о передаче "вагнеровцев" РФ: считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях

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Зеленский о передаче "вагнеровцев" РФ: считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Беларуси о передаче членов ЧВК "Вагнер" России несправедливым и таким, которое не отвечает дружественным межгосударственным отношениям.

"Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, которое не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанном на принципах уважения и взаимной помощи", - написал Зеленский в соцсети Фейсбук в субботу.

Президент Украины отметил, что считает передачу России "демонов современной войны" - "вагнеровцев" "странным, некорректным и точно недопустимым в дружественных межгосударственных отношениях".

Он также отверг какое-либо вмешательство Украины во внутренние процессы в Беларуси. "Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было".

"А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины – прежде всего, Украины – демонстративно отдать третей стороне. Это плохая история. История, в которой пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", - заявил Зеленский.

Президент указал на наличие договоренностей относительно исключительно юридического и объективного подхода к оценке "дела "вагнеровцев".

Зеленский также сообщил, что обращение Офиса генпрокурора о выдаче 28 "вагнеровцев" Украине, среди которых 9 украинских граждан и которым было объявлено подозрение об участии в террористической организации, осталось без ответа.

"Также были активные попытки по дипломатическим и личностным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным путем. Но, к большому сожалению, этого не произошло", - отметил глава государства.

Зеленский убежден, что последствия передачи РФ "вагнеровцев" будут трагичными. "Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют. Потому что они - это же об экспансионизме и насилии. Только о насилии", - отмечается в сообщении.

При этом Зеленский высказал твердое убеждение, что избежать ответственности никто не сможет. "И сами "вагнеровцы", и кто-либо другой, чей бизнес, по их собственной характеристике – смерть, должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом – покажет время".

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", задержанных 29 июля правоохранительными органами Беларуси.

"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Украинская сторона заявила, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

Теги: #рф #зеленский #украина #беларусь
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