Политика

00:41 15.08.2020

Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

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Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

Вопрос о необходимости перенесения места проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе из Беларуси в нейтральную страну становится более актуальным, заявила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Очередной эксцесс. "Вагнеровцев", несмотря на молчание официального Киева о массовых арестов и избиений людей в Минске, отдали Кремлю. Вопрос о необходимости переноса переговорного площадки из Беларуси в нейтральную, незаангажированную РФ страну, становится еще более актуальным", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке в ночь на субботу.

Также она добавила, что отсутствие реакций украинского правительства касательно результатов выборов в Республике Беларусь является более неприличным.

"Молчит президент, спикер, премьер. Это не дипломатия. Отсутствие позиции и страх назвать вещи своими именами. Фальсификации, пытки, насилие, подавление протестов - фальсификациями, пытками, диктатурой. Не эксцессом", - подчеркнула Геращенко.

Теги: #ткг #геращенко #беларусь #смена #украина
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