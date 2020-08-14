Политика

21:33 14.08.2020

Боррель объявил о начале работы над санкциями в отношении белорусских властей

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Боррель объявил о начале работы над санкциями в отношении белорусских властей

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о несогласии Евросоюза с итогами президентских выборов в Беларусь и о подготовке санкций в отношении тех, кто нарушал демократические принципы.

"Беларусь: ЕС не соглашается с результатами выборов. Начинается работа по санкциям к виновным в насилии и фальсификации", - написал он в твиттере в пятницу по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.

В онлайн-формате проходило внеочередное совещание Совета ЕС по иностранным делам, одним из главных вопросов на котором была ситуация в Беларуси и возможные санкции в отношении "виновных в насилии и фальсификации".

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборов, за действующего главу государства Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 9 августа в стране проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержаны около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США.

Теги: #ес #санкции #беларусь
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