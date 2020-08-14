Политика

19:23 14.08.2020

Лукашенко заявил, что против Беларуси началась агрессия

1 мин читать
Лукашенко заявил, что против Беларуси началась агрессия

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия, а акции протеста организуются из-за границы и в них участвуют люди с "приличным криминальным прошлым".

"Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - заявил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности в пятницу. Его цитирует госагентство БелТА.

Теги: #вмешательство #лукашенко #протесты #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:29 14.08.2020
Правительство обеспечило возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов - глава Минцифры

Правительство обеспечило возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов - глава Минцифры

18:17 14.08.2020
Многотысячная колонна работников Минского тракторного завода прибыла к дому правительства

Многотысячная колонна работников Минского тракторного завода прибыла к дому правительства

16:35 14.08.2020
Валерий Цепкало: Мы будем собирать данные о преступлениях Лукашенко и подавать иск в суд в Гааге

Валерий Цепкало: Мы будем собирать данные о преступлениях Лукашенко и подавать иск в суд в Гааге

16:31 14.08.2020
Часть Минского тракторного завода остановила работу из-за митинга

Часть Минского тракторного завода остановила работу из-за митинга

16:28 14.08.2020
Белорусский политик Цепкало надеется, что РФ поддержит позицию ЕС по Беларуси

Белорусский политик Цепкало надеется, что РФ поддержит позицию ЕС по Беларуси

16:23 14.08.2020
Цепкало заявил о создании сайта, где будут публиковать личные данные принимавших участие в фальсификации выборов в Беларуси членов избиркомов и применявших силу бойцов ОМОН

Цепкало заявил о создании сайта, где будут публиковать личные данные принимавших участие в фальсификации выборов в Беларуси членов избиркомов и применявших силу бойцов ОМОН

15:55 14.08.2020
Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

15:05 14.08.2020
Макрон и Меркель обсудят Ливан, Беларусь, ситуацию в Восточном Средиземноморье и противодействие COVID-19 на следующей неделе

Макрон и Меркель обсудят Ливан, Беларусь, ситуацию в Восточном Средиземноморье и противодействие COVID-19 на следующей неделе

14:55 14.08.2020
За Лукашенко на выборах президента проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12% - ЦИК Беларуси

За Лукашенко на выборах президента проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12% - ЦИК Беларуси

14:34 14.08.2020
Литовский президент не считает Лукашенко легитимным главой Беларуси, опасается "полной интеграции" соседней республики в РФ

Литовский президент не считает Лукашенко легитимным главой Беларуси, опасается "полной интеграции" соседней республики в РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство обеспечило возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов - глава Минцифры

Белорусский политик Цепкало надеется, что РФ поддержит позицию ЕС по Беларуси

Цепкало заявил о создании сайта, где будут публиковать личные данные принимавших участие в фальсификации выборов в Беларуси членов избиркомов и применявших силу бойцов ОМОН

Зеленский поручил Кабмину безотлагательно оказать гуманитарную помощь Ливану – указ

Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Замруководителя ГУД будет контрактник, собеседование проведет и.о.руководителя – распоряжение Зеленского

Украина стремится приобщиться к аналитическому процессу формирования стратегического видения "НАТО-2030" - Стефанишина

Зеленский подписал законы о реформе патентного законодательства

Zelensky orders govt to provide Lebanon with humanitarian aid – decree

"Евросолидарность" требует созыва внеочередной сессии Рады из-за роста заболеваемости Covid-19

Президента просят учредить День памяти гражданских лиц, погибших в результате военных действий на Донбассе

Зеленский назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу их по взвешиванию

Зеленский поручил Кабмину безотлагательно оказать гуманитарную помощь Ливану – указ

Глава "Укроборонпрома" Абромавичус предложил президенту своего преемника и напомнил об отсутствии у вице-премьера права на кадровые назначения

Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА