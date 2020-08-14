Политика

18:54 14.08.2020

Замруководителя ГУД будет контрактник, собеседование проведет и.о.руководителя – распоряжение Зеленского

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Вакансия на должность заместителя руководителя Государственного управления делами (ГУД) будет закрыта путем заключения контракта, обязанность проводить собеседования с кандидатами возложена на временно исполняющего обязанности руководителя Государственного управления делами Игоря Лысого.

Текст соответствующего распоряжения президента Украины Владимира Зеленского №434/2020-рп от 14 августа опубликован на сайте главы государства.

В распоряжении отмечается, что такое решение обусловлено необходимостью обеспечения выполнения Государственным управлением делами определенных задач и функций на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2: Предложение закрыть вакансию путем заключения контракта было выдвинуто и.о.главы ведомства Игорем Лысым.

Теги: #зеленский #кадры #гуд
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