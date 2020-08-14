Политика

18:04 14.08.2020

Зеленский подписал законы о реформе патентного законодательства

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Зеленский подписал законы о реформе патентного законодательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформы патентного законодательства" № 816-ІХ, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020, сообщила пресс-служба главы государства

Закон совершенствует охрану прав интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели и гармонизирует национальное законодательство с положениями права Европейского Союза в этой сфере в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

В частности, документ расширяет перечень прав и обязанностей субъектов прав на изобретения/полезные модели и перечень объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана. Предусматривается возможность подачи заявок в электронной форме и предоставляется право подавать возражения против заявок на изобретения после их публикации.

Также документ уточняет порядок предоставления дополнительной охраны прав на изобретения лекарственных средств.

Кроме того, законом предусмотрена административная процедура признания недействительным права на изобретение или полезную модель (post grant opposition), что позволит быстро прекращать активность недобросовестных владельцев патентов, так называемых патентных троллей.

Документ будет способствовать большей прозрачности процедур приобретения и распоряжения правами интеллектуальной собственности, повышению качества охранных документов, внедрению эффективного механизма защиты прав интеллектуальной собственности и создаст предпосылки для активизации изобретательской деятельности.

Кроме того, глава государства подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентными злоупотреблениями" №815-ІХ, который парламент также принял 21 июля 2020.

Закон регулирует порядок регистрации промышленного образца и ее прекращения. Вводится административный способ признания недействительными права (свидетельства) на промышленные образцы в Апелляционной палате (post grant opposition). Это позволит быстрее и эффективнее бороться и предотвращать возникновение так называемого патентного троллинга, когда недобросовестные лица злоупотребляют правами на промышленные образцы, которые не являются новыми, что, в основном, существует на таможенной границе.

Теги: #зеленский #закон #патент
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