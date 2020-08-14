Президента просят учредить День памяти гражданских лиц, погибших в результате военных действий на Донбассе

Ряд общественных деятелей, публичных лиц, представителей органов местного самоуправления инициируют учреждение в Украине на государственном уровне Дня скорби по гражданским лицам, погибшим результате боевых действий на Донбассе.

"По данным ООН за время военных действий на Донбассе погибли более 13 тыс. человек, ещё около 30 тыс. получили ранения. Более четверти из этого числа составляют гражданские лица, включая женщин, стариков и детей. Эти люди достойны памяти. Мы считаем необходимым ввести на государственном уровне день памяти гражданских лиц, погибших в результате военных действий на Донбассе. Такой памятный день, когда люди вспоминают своих погибших, есть у каждой нации. Украина не может и не должна быть исключением", - говорится в манифесте, обнародованном на сайте "Черные дни Донбасса.

Подписавшиеся под манифестом отметили, что с этой целью они создадут петицию с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с соответствующей просьбой.

"Мы выбрали 16 случаев, которые и назвали "Чёрными днями Донбасса". Эти дни – один чернее другого. Они произошли как в Донецкой, так и в Луганской областях. Как на территориях, которые контролирует правительство Украины, так и в районах, которые находятся под контролем вооружённых групп ДНР и ЛНР. Мы не делаем разницы между этими эпизодами. К огромному сожалению, за время войны в обеих частях разделённого региона привыкли оплакивать только "своих" жертв. Тех, которых убила "та сторона". Мы считаем, что должно быть оказано равное внимание всем погибшим гражданским лицам", - говорится в манифесте.

Его подписанты подчеркивают, что если сравнить количество людей, погибших в выбранные ими дни, с общим числом убитых, то окажется что это лишь малая часть глобальной картины войны. Это говорит о том, что военные действия, приведшие к гибели мирного населения, шли постоянно. Каждый день войны нужно считать трагедией.

"Конечно, в будущем мы бы хотели, чтобы каждый из этих случаев был расследован, были найдены виновные, и свершилось правосудие. Но это не наша задача и цели. Сейчас мы лишь хотим почтить память наших погибших земляков. Мы призываем другие общественные организации, публичных лиц, органы местного самоуправления, особенно в районах пострадавших от боевых действий, а также всех небезразличных людей присоединиться к нашей акции. В рамках инициативы запланированы общественные слушания", - говорится в манифесте.

Среди подписавших манифест: глава правления ОО "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес; глава правления ОО "Ответственные граждане" Ольга Косе; философ, глава стратегической группы "София" Андрей Ермолаев; мэр Донецка с 2002 по 2014 годы Александр Лукьянченко; глава ОО "Национальная платформа примирения и единства" Сергей Сивохо; олитолог, глава фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко; городской голова Краматорска Андрей Панков; Павлополський сельский голова Сергей Шапкин; специалист по защите детей Дарья Касьянова, правозащитник Владимир Чемерис и д.р.