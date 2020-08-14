Политика

16:23 14.08.2020

Цепкало заявил о создании сайта, где будут публиковать личные данные принимавших участие в фальсификации выборов в Беларуси членов избиркомов и применявших силу бойцов ОМОН

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Цепкало заявил о создании сайта, где будут публиковать личные данные принимавших участие в фальсификации выборов в Беларуси членов избиркомов и применявших силу бойцов ОМОН

"Фронт национального спасения Республики Беларусь" создаст сайт "Доска национального позора", где будут публиковаться личные данные принимавших участие в фальсификации результатов выборов белорусского президента членов избирательных комиссий и сотрудников белорусского ОМОНа, которые применяли насилие к протестующим, заявил создатель Фронта, экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало.

"Второе – это формирование Доски национального позора. Это все организовано как crowdsourcing. На Доску мы будем включать тех членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. Их имена, семьи, кто они такие, если есть – номера паспорта и будем требовать для них запрет въезда", - сказал Цепкало в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что участие в фальсификации результатов выборов по законам Беларуси является уголовным преступлением, а публикация их данных сможет стать для стран Европейского Союза возможностью не выдавать им визы.

Еще одним проектом Фронта национального спасения РБ Цепкало называет публикацию данных сотрудников Отряда милиции особого назначения (ОМОН – ИФ), которые применяли насилие в отношении протестующих

"Третий – ОМОНовцы, которые били людей. Тут тоже будет сайт, он все-таки, наверное, ближе к "Миротворцу", - сказал политик.

Цепкало отметил, что уже сейчас ему присылают данные некоторых бойцов ОМОН, которые были причастны к разгону демонстраций в Беларуси.

На вопрос, а не станет ли такой проект причиной мести белорусским милиционерам и членам их семей со стороны митингующих, политик ответил: "Ну, если они избивают жестоким образом людей. Что они делают? Что они вытворяют? Это уже их дело. Мы опубликуем – это точно так же как и с теми, кто у вас там (на Донбассе – ИФ) воюет. Они (бойцы ОМОНа – ИФ) должны понимать, что за свои действия они получат позор со стороны белорусов, а со временем, может, будут подавать на них в суд – и они будут платить 10-15 лет тем, кого они побили. Суд будет справедливый. За превышение власти будут возбуждаться уголовные дела".


Полный текст интервью Цепкало будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #омон #цепкало #выборы #беларусь
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