Зеленский поручил Кабмину безотлагательно оказать гуманитарную помощь Ливану – указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О предоставлении гуманитарной помощи Ливанской Республике" № 319/2020.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы Украинского государства, документ предусматривает, что Украина направит Ливану груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту города Бейрут.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.

Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По состоянию на 12 августа число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.