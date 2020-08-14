Политика

15:55 14.08.2020

Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

2 мин читать
Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

В Украине создан фонд помощи пострадавшим во время акций протестов в Беларуси, членам избирательных комиссий, которые не принимали участия в фальсификации выборов и сотрудникам белорусского ОМОНа, которые отказались применять силу против митингующих.

О создании фонда в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало.

"Мы создали в Украине фонд помощи тем, кто пострадал от режима, тем, кто поступил по совести – учителя, например, в комиссиях на тех избирательных участках, где показали правдивые цифры голосования. Мы уже сделали объявление, пошли какие-то американские деньги. Понятно, что будет какая-то процедура и человек должен будет доказать, что работал в такой-то территориальной избирательной комиссии. К нам уже пришла учительница, она написала нам быстро заявление, сейчас сидит дома и боится. Она поступила по совести, естественно, мы будем помогать", - сказал Цепкало.

По его словам, фонд также будет оказывать финансовую помощь пострадавшим во время протестов митингующим, а также сотрудникам ОМОН, которые отказались применять против них силу.

"Второе – это мы будем финансово помогать тем, кого побили или арестовали. Третье – мы будем помогать ОМОНовцам, которые шли со щитами вместе с народом и которые или будут уволены, или сами напишут заявление об увольнении – есть у нас такие, мы им тоже будем оказывать помощь. Я объехал белорусскую диаспору, она готова помогать: и в РФ, и в Украине, и в Польше особенно, и в Германии, я думаю, что и в США", - добавил политик.

Цепкало также отметил, что создание фонда в Украине обусловлено безвизовым режимом с РБ: "Фонд в Украине, потому что не нужна виза, как например в Литву – здесь проще".


Полный текст интервью Цепкало будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #украина #цепкало #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:41 14.08.2020
Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

15:28 14.08.2020
Падение ВВП Украины во II кв. ускорилось до 11,4% – предварительная оценка Госстата

Падение ВВП Украины во II кв. ускорилось до 11,4% – предварительная оценка Госстата

15:16 14.08.2020
Цены на рынке загородной недвижимости по итогам I полугодия выросли на 7%

Цены на рынке загородной недвижимости по итогам I полугодия выросли на 7%

15:05 14.08.2020
Макрон и Меркель обсудят Ливан, Беларусь, ситуацию в Восточном Средиземноморье и противодействие COVID-19 на следующей неделе

Макрон и Меркель обсудят Ливан, Беларусь, ситуацию в Восточном Средиземноморье и противодействие COVID-19 на следующей неделе

15:05 14.08.2020
Зеленский и Нетаньяху обсудили обстановку на Донбассе, ситуацию с коронавирусом и активизацию украинско-израильского торгового сотрудничества

Зеленский и Нетаньяху обсудили обстановку на Донбассе, ситуацию с коронавирусом и активизацию украинско-израильского торгового сотрудничества

14:55 14.08.2020
За Лукашенко на выборах президента проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12% - ЦИК Беларуси

За Лукашенко на выборах президента проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12% - ЦИК Беларуси

14:34 14.08.2020
Литовский президент не считает Лукашенко легитимным главой Беларуси, опасается "полной интеграции" соседней республики в РФ

Литовский президент не считает Лукашенко легитимным главой Беларуси, опасается "полной интеграции" соседней республики в РФ

14:34 14.08.2020
Украина должна поднять в ОБСЕ и Нормандском формате вопрос о замене Минска в качестве переговорной площадки ТКГ – нардеп Геращенко

Украина должна поднять в ОБСЕ и Нормандском формате вопрос о замене Минска в качестве переговорной площадки ТКГ – нардеп Геращенко

14:17 14.08.2020
Кулеба о поездке Зеленского в Беларусь: пока ситуация не стабилизируется, опрометчиво объявлять какие-то визиты

Кулеба о поездке Зеленского в Беларусь: пока ситуация не стабилизируется, опрометчиво объявлять какие-то визиты

13:57 14.08.2020
В белорусских городах проходят акции протеста

В белорусских городах проходят акции протеста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил Кабмину безотлагательно оказать гуманитарную помощь Ливану – указ

Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

Тихановская считает, что за нее проголосовали до 70% избирателей

Зеленский: для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из конфликта

Зеленский: принятие Радой законопроекта о повышении в сентябре минимальной зарплаты до 5тыс. грн предусматривает рост зарплаты в 2021г до 6,5тыс. грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поручил Кабмину безотлагательно оказать гуманитарную помощь Ливану – указ

Глава "Укроборонпрома" Абромавичус предложил президенту своего преемника и напомнил об отсутствии у вице-премьера права на кадровые назначения

Еврокомиссия подтверждает несогласие с санкциями США в связи с "Северным потоком 2"

Гендиректор "Укрпошты" Смелянский просит Зеленского вывести его из состава набсовета "Укроборонпрома"

Разумков о событиях в Беларуси: выборы должны проходить демократично, это волеизъявление граждан

Кулеба: Россия дипломатично желает добра белорусам, но мы понимаем, что ослабленная и отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для Кремля

Тихановская считает, что за нее проголосовали до 70% избирателей

Лукашенко опроверг информацию о том, что он покинул Беларусь

Зеленский просит Раду ратифицировать меморандум и кредитное соглашение с ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи до EUR1,2 млрд

Зеленский: для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из конфликта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА