Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

В Украине создан фонд помощи пострадавшим во время акций протестов в Беларуси, членам избирательных комиссий, которые не принимали участия в фальсификации выборов и сотрудникам белорусского ОМОНа, которые отказались применять силу против митингующих.

О создании фонда в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало.

"Мы создали в Украине фонд помощи тем, кто пострадал от режима, тем, кто поступил по совести – учителя, например, в комиссиях на тех избирательных участках, где показали правдивые цифры голосования. Мы уже сделали объявление, пошли какие-то американские деньги. Понятно, что будет какая-то процедура и человек должен будет доказать, что работал в такой-то территориальной избирательной комиссии. К нам уже пришла учительница, она написала нам быстро заявление, сейчас сидит дома и боится. Она поступила по совести, естественно, мы будем помогать", - сказал Цепкало.

По его словам, фонд также будет оказывать финансовую помощь пострадавшим во время протестов митингующим, а также сотрудникам ОМОН, которые отказались применять против них силу.

"Второе – это мы будем финансово помогать тем, кого побили или арестовали. Третье – мы будем помогать ОМОНовцам, которые шли со щитами вместе с народом и которые или будут уволены, или сами напишут заявление об увольнении – есть у нас такие, мы им тоже будем оказывать помощь. Я объехал белорусскую диаспору, она готова помогать: и в РФ, и в Украине, и в Польше особенно, и в Германии, я думаю, что и в США", - добавил политик.

Цепкало также отметил, что создание фонда в Украине обусловлено безвизовым режимом с РБ: "Фонд в Украине, потому что не нужна виза, как например в Литву – здесь проще".



Полный текст интервью Цепкало будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"