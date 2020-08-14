Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

В связи с очередным антирекордом по количеству выявленных больных коронавирусом за сутки президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления информирования населения относительно противодействия распространению COVID-19.

"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавирусу. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдение правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещение массовых мероприятий", - сказал президент, обращаясь к чиновникам и главам облгосадминистраций на традиционном селекторном совещании в пятницу.

Так, глава государства отметил, что 13 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1 732 граждан, и такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак доложил президенту, что режим тишины на линии разграничения в зоне проведения ООС соблюдается, и обстрелов не было.

Также он акцентировал внимание на том, что вчера боевики на КПВВ "Станица Луганская", прикрываясь карантинными мерами, вновь не пропустили миссию наблюдателей СММ ОБСЕ.